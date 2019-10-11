Жээнбеков прибыл в Ашхабат для участия в заседании СГГ СНГ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, прибыл в город Ашхабад (Туркменистан) для участия в очередном заседании Совета глав государства Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что на очередном заседании СГГ СНГ будут обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества, в том числе и проект Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников СНГ.

Также в рамках участия в заседании СГГ СНГ ожидается проведение ряда двусторонних встреч.