В Бишкеке изнасилована 12-летняя девочка

В Бишкеке неизвестный мужчина азиатской национальности изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступление произошло 5 октября в период времени между 18.00 и 19.00 в Свердловском районе столицы на пересечении улицы Шопокова и БЧК.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека по статье 161 ч.4 (Изнасилование) УК Кыргызской Республики.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по раскрытию особо тяжких преступлений СКМ МВД совместно с сотрудниками СКМ УВД Свердловского района и СКМ ГУВД г.Бишкек, по подозрению в совершении указанного преступления, 10 октября 2019 года был задержан гражданин Республики Узбекистан А.Ш. 1985 года рождения. Работающий на стройке и временно проживающий в Бишкеке, ранее судим по статье хулиганство УК Республики Узбекистан, который дал признательные показания.

В настоящее время проводятся мероприятия по отработке причастности к совершению других преступлений.