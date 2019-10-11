В ресторане Оша член ОПГ избил посетителя

Милиция Оша задержала члена ОПГ по кличке Казак. В одном из ресторанов города он избил посетителя. На допросе члену организованной преступной группировки стало плохо. Адвокату пришлось вызывать медиков.

В УВД Оша обратился молодой человек 1996 года рождения, который рассказал, что ночью, 9 октября, в ресторане "Скай бар" в ходе ссоры, на него напал мужчина. Он несколько раз ударил потерпевшего неизвестным предметом, похожим на биту, в спину и руку.

Сотрудники милиции по подозрению в совершении данного преступления задержали М.У. 1981 года рождения. Во время допроса ему стало плохо и ему вызвали врачей. Сейчас подозреваемый находится в больнице.

В пресс-службе УВД Оша заверили, что он в наручников и находится под конвоем.