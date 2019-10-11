Сооронбай Жээнбеков встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, в рамках участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) в городе Ашхабад (Туркменистан) встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Обсуждены актуальные вопросы и приоритетные направления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным завершением председательства в СНГ.

Главы государств выразили взаимную готовность и наметили совместные планы на ближайший период по активизации двустороннего взаимодействия.

Также выразили заинтересованность в расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Туркменистаном.