Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Сооронбай Жээнбеков встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

184  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 октября, в рамках участия в очередном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СГГ СНГ) в городе Ашхабад (Туркменистан) встретился с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Обсуждены актуальные вопросы и приоритетные направления двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Туркменистаном.

Сооронбай Жээнбеков поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с успешным завершением председательства в СНГ.

Главы государств выразили взаимную готовность и наметили совместные планы на ближайший период по активизации двустороннего взаимодействия.

Также выразили заинтересованность в расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между Кыргызстаном и Туркменистаном.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382343
Теги:
визит, президент, Туркменистан, Кыргызстан, Гурбангулы Бердымухамедов, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  