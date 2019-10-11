14-18 октября будет перекрываться участок дороги Бишкек-Нарын-Торугарт

В Боомском ущелье будут продолжены работы по принудительному спуску камней. Об этом сообщает пресс-служба ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 14 по 18 октября 2019 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке 131 км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.

Движение для автотранспорта с 14 по 18 октября с 09.00 до 15.00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

В предприятии напомнили, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

- Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием, - говорится в сообщении.