Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Кыргызстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

444  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстанец Алымбек Рахимов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта, который прошел в Южной Африке. Об этом редакции VB.KG сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Кыргызстана, экс-депутат Бакыт Керимбеков.

По его словам, Рахимов взял 4 золотые медали.

- Одну малую золотую медаль он получил за приседание с штангой весом 260 кг, вторую малую за жим лежа весом 180 кг, третью за становую тягу весом 270 кг. В общей сложности он набрал в этом троеборье 710 кг и получил в общем зачете большую золотую медаль. Это только в своей возрастной категории 50 лет, но по результатом всего чемпионата мира он стал вторым, - отметил Керимбеков.

Также он напомнил, с какими трудностями им пришлось столкнуться, чтобы Рахимов смог поехать на этот чемпионат мира.

- Несмотря на то, что Госагенство по спорту из-за моей критики в адрес партии "Кыргызстан" чинило нам всякие преграды наш спортсмен все-таки поехал и взял 4 золотые медали, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382350
Теги:
пауэрлифтинг, чемпионат мира, Кыргызстан, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  