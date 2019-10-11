Кыргызстанец стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Кыргызстанец Алымбек Рахимов стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта, который прошел в Южной Африке. Об этом редакции VB.KG сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Кыргызстана, экс-депутат Бакыт Керимбеков.

По его словам, Рахимов взял 4 золотые медали.

- Одну малую золотую медаль он получил за приседание с штангой весом 260 кг, вторую малую за жим лежа весом 180 кг, третью за становую тягу весом 270 кг. В общей сложности он набрал в этом троеборье 710 кг и получил в общем зачете большую золотую медаль. Это только в своей возрастной категории 50 лет, но по результатом всего чемпионата мира он стал вторым, - отметил Керимбеков.

Также он напомнил, с какими трудностями им пришлось столкнуться, чтобы Рахимов смог поехать на этот чемпионат мира.

- Несмотря на то, что Госагенство по спорту из-за моей критики в адрес партии "Кыргызстан" чинило нам всякие преграды наш спортсмен все-таки поехал и взял 4 золотые медали, - добавил он.