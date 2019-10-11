На Бишкек надвигается шквалистый ветер

Внимание! На Бишкек надвигается ветер.

По данным МЧС, в течение двух часов в городе Бишкек ожидается неустойчивая погода, скорость сильного ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества мэрия Бишкека советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

- Дорогие горожане! В экстренных ситуациях просим вас обращаться Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видео факты по номеру: 0554 -182-185, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.