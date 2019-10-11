Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

На Бишкек надвигается шквалистый ветер

669  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Внимание! На Бишкек надвигается ветер.

По данным МЧС, в течение двух часов в городе Бишкек ожидается неустойчивая погода, скорость сильного ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

Чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества мэрия Бишкека советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

- Дорогие горожане! В экстренных ситуациях просим вас обращаться Call-центр мэрии столицы на номера телефонов: 1840 и 1850 круглосуточно, а также присылать фото и видео факты по номеру: 0554 -182-185, говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382354
Теги:
мэрия, погода, Бишкек, Кыргызстан, шквалистый ветер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  