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Милиция нашла потерявшуюся 14-летнюю девочку

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- Екатерина Улитина
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9 октября 2019 года в УВД Ленинского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы М.Г. с просьбой оказать помощь в поиске несовершеннолетней дочери Н.А. 2005 года рождения, которая 5 октября 2019 года примерно в 11:00 часов вышла из дома и обратно не вернулась.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек.

В этот же день, 9 октября примерно в 16:40 часов в ходе проведения комплекса поисковых и розыскных мероприятий, сотрудниками Инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района г.Бишкек на пересечении проспекта Чуй и улицы Орозбекова была обнаружена ранее потерявшаяся несовершеннолетняя Н.А. целой и невредимой, после чего она была передана родителям, которые выразили слова благодарности сотрудникам милиции за оперативную скорость и своевременную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/382355
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, пропал ребенок
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