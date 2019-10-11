Баскетболисты из КР завоевали золото в России

Около 500 юных спортсменов из стран СНГ приняли участие в 7-м международном фестивале школьного спорта государств Содружества, который проходил 4-10 октября в Казани. Свои сборные по разным видам спорта сюда прислали Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Всего разыгрывались 9 комплектов медалей по мини-футболу, баскетболу (5х5 и 3х3), волейболу, настольному теннису, бадминтону, шахматам и водному поло.

"Помимо того, что каждая из команд на протяжении всех игровых дней демонстрировала высокий уровень подготовки, отдавая все силы на спортивных площадках, ребята принимали активное участие в культурно-образовательной программе фестиваля", - отметили во Всероссийской Федерации школьного спорта.

"Главная задача такого фестиваля – наладить общение между школьниками из разных стран. Одновременно это также отличная возможность провести спортивные матчи международного уровня, получить бесценный опыт. Уверен, опыт, полученный здесь ребятами в ходе соревнований, послужит хорошим толчком для развития и прогресса их команд", - заявил главный судья по мини-футболу Сергей Рожков.

В церемонии награждения приняли участие главный судья фестиваля, депутат Государственной Думы РФ, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров, заместитель министра спорта Татарстана Айрат Ахмеров, ответственный секретарь Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Маргарита

Сафарова.

"Международный фестиваль школьного спорта, который уже много лет поддерживается Межпарламентской ассамблеей, является важным событием в череде наших мероприятий. На него собираются самые спортивные, талантливые целеустремленные ребята. Здесь они заводят новые знакомства, выстраивают дружеские отношения, которые в свою очередь становятся основой будущих добрососедских отношений между нашими странами", - подчеркнула Маргарита Сафарова.

В турнире по баскетболу (5х5) сборная Кыргызстана не проиграла ни одного матча. И стала победительницей, завоевав золотую медаль