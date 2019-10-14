В Москве задержали осужденного за наркотики кыргызстанца

В результате совместных действий, предпринятых сотрудниками правоохранительных органов России и представительства МВД КР в РФ, в Москве обнаружен и задержан 27-летний И.В., гражданин Кыргызской Республики, уроженец Чуйской области.

По информации представительства, этот человек разыскивался правоохранительными органами своей страны. У него в марте 2016 года при проведении рейда "Наркоман" сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Свердловского района Бишкека было обнаружено темно-зеленое вещество растительного происхождения. Проведенная затем экспертиза показала: это - психотропное вещество, относящееся к аналогам наркотиков.

В отношении И.В. возбудили уголовное дело по статье "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта, в особо крупных размерах" УК КР. Суд приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч сомов. Однако в 2018 году Сокулукский районный суд Чуйской области на основании представления судебных исполнителей заменил назначенное наказание в виде штафа на лишение свободы сроком на 5 лет. После этого И.В. скрылся и был объявлен в межгосударственный розыск.

"Инициатор розыска уведомлен, в настоящее время проработан вопрос по доставлению разыскиваемого на территорию Кыргызской Республики для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в представительстве МВД КР в РФ.