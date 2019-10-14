Горожане не соблюдают чистоту: Бюджет города пополнен еще на 19 тыс сомов

В Первомайском акимиате состоялось заседание районной комиссии по рассмотрению дел о нарушениях. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

Отмечается, что рассмотрено 3 протокола о нарушениях и вынесены постановления в виде взыскания штрафа в отношении администрации рынка "Сары-Өзөн" по адресу пер. Клубный, 14 в размере 13 тысяч сом, горожанина А.Н - владельца точки замены автомобильного масла по проспекту Дэн Сяопина, 409В и гражданина О.Г - хозяина магазина в микрорайоне Юг-2 на ул. Кулатова,24/3 в размере 3 тысячи сомов с каждого за антисанитарию прилегающей территории по статье 70 Кодекса "О нарушениях" Кыргызской Республики.

Для эффективного устранения нарушений на территории района комиссия по рассмотрению дел о нарушениях еженедельно проводит свои заседания.

Для справки

Статья 70. Нарушение правил благоустройства территории

Нарушение правил благоустройства территории, прилегающей к объекту собственности в населенном пункте, или несоблюдение правил обеспечения чистоты и порядка на данной территории -

влечет наложение штрафа 2 категории (3 тысячи сомов для физических лиц, 13 тысяч – для юридических).