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"Почему нужно воровать чай, чтобы выжить в Москве?" (видео)

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- Бакыт Стамов
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Кыргызстанка в Москве выразила возмущение и недоумение тому факту, что мигранты из КР в российской столице обманывают друг друга. Соответствующее видеообращение девушки опубликовал на своей странице руководитель Фонда поддержки мигрантов КР Тимур Саралаев.

На кадрах молодая девушка рассказывает, как кыргызстанцы в Москве ради наживы идут даже на примитивный обман.

- Я хотела с подругой снять комнату у кыргызов. Приехала посмотреть и мне говорят, чтобы я на карточку перекинула 1-2 тысячи рублей. Зачем вы так делаете, вместо того, чтобы на чужбине поддерживать друг друга, почему вы обманываете? Вы же прекрасно знаете, что люди сюда приезжают не от хорошей жизни, - сказала она.

Руководитель Фонда поддержки мигрантов КР Тимур Саралаев также добавил несколько слов к этому видео.

"Раньше не хотел в это верить, но, к сожалению, убедился в этом сам, что кыргызы в Москве часто обманывают друг друга. И хоть посольство КР в РФ еще ранее предупреждало и просило, чтобы кыргызстанцы перестали обманывать друг друга, ситуация все равно не меняется.

Многих кыргызстанцев, приехавших в Москву на заработки, продолжают обманывать: кому-то обещают найти дешевую квартиру и потом кидают на деньги; кому-то делают липовую регистрацию, берут за это деньги с него, а потом его полиция ловит и депортирует. А сколько тех, кто делает липовые авиабилеты либо документы для наших мигрантов.

Все хватит! С этого времени к тем, кто будет обманывать своих соотечественников, будут приниматься самые строгие меры", - предупредил он.

От редакции хотелось бы отметить, что действительно в Москве сами же мигранты признают, что из всех российских городов в столице больше всего кыргызстанцы обманывают друг друга.

Так, житель Бишкека Орозбек рассказал редакции VB.KG, что удивился тому, насколько в Москве кыргызы не дружны.

- В других городах, я слышал, наши соотечественники более или менее сплочены. В Москве же просто дикость. Начнем с того, что нам с женой не удалось снять комнату у местных, как только узнавали, что мы из Бишкека, тут же нам отказывали. Пришлось снимать у кыргызов, где помимо нас, в других комнатах жили еще люди. Бывало, что в сумме в квартире жило по 20-25 человек. Каждый месяц нам приходилось менять квартиры, так как постоянно нас обворовывали. С холодильника постоянно воровали еду, у жены с чемодана вытащили золото, а на работе украли у нее телефон, где она работала вместе с нашими соотечественницами. Пару раз ее знакомые женщины просили подменить на работе за оплату, но потом, когда нужно было взять с них оплату, просто переставали брать телефон. В общем, сами же кыргызы так и говорят: "никому здесь не верьте, особенно кыргызам!". Один из жителей таких квартир Алмаз как-то на общей кухне при мне украл у кого-то на полке пакетик чая со словами: "Это Москва, брат, хочешь жить, умей вертеться". Я до сих пор так и не понял, почему нужно воровать чай, чтобы выжить в Москве, - сказал Орозбек с иронией.


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URL: https://www.vb.kg/382385
Теги:
миграция, мошенничество, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, Мигрант
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