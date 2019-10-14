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В Кыргызстане готовят закон о сексуальных домогательствах

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- Екатерина Улитина
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В Жогорку Кенеше готовится законопроект об антихарасменте. Об этом в своем микроблоге написала его автор депутат Эльвира Сурабалдиева.

Законопроект об антихарасменте нужен. И когда он придет в парламент, надеюсь что и общество будет понимать - зачем. На сегодня законодательно "домогателей" привлечь нельзя, - написала Суралдиева.

Она отметила, что с весны этого года ведет работу над законом. Сейчас ведется большая работа по исследованию проблемы в республике. Депутат обещает подготовить серьезную базу и убедительные доводы. Однако ожидает, что законопроект встретит серьезное сопротивление.

"Домогателей хватает", - заключила Эльвара Сурабалдиева.

Под словом "харасмент" понимают сексуальные домогательства, как правило с использованием служебного положения.

Эльвира Сурабалдиева не в первый раз поднимает проблему сексуальных домогательств на рабочем месте. В ноябре 2018 года она рассказала, что сама стала жертвой подобного поведения. Неизвестный ей мужчина в лифте Белого дома принял ее за рядовую сотрудницу, и заигрывая полез обниматься.


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URL: https://www.vb.kg/382386
Теги:
закон, законопроект, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, сексуальные домогательства, Депутат, Сурабалдиева Эльвира
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