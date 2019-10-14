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Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования премьер-министру Японии

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября выразил соболезнования Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с жертвами от тайфуна "Хагибис".

"С большим сожалением воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате тайфуна"Хагибис" в Японии. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/382399
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Япония, Кыргызстан, Ураган
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