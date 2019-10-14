Сооронбай Жээнбеков выразил соболезнования премьер-министру Японии

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября выразил соболезнования Премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с жертвами от тайфуна "Хагибис".

"С большим сожалением воспринял известие о жертвах и разрушениях в результате тайфуна"Хагибис" в Японии. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших, разделяю горечь утраты. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.