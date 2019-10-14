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Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в Баку

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Баку (Азербайджан) для участия в Седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

На очередном заседании ССТГ будут обсуждены вопросы развития всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами, в том числе культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, что председательство от Кыргызской Республики в ССТГ перейдет Азербайджанской Республике.

В рамках участия Президента Сооронбая Жээнбекова в заседании ССТГ ожидается проведения ряда двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.


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URL: https://www.vb.kg/382401
Теги:
Азербайджан, визит, президент, саммит, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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