Президент Сооронбай Жээнбеков вылетел в Баку

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 октября, с двухдневным рабочим визитом вылетел в город Баку (Азербайджан) для участия в Седьмом заседании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

На очередном заседании ССТГ будут обсуждены вопросы развития всестороннего взаимодействия между тюркоязычными странами, в том числе культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

Напомним, что председательство от Кыргызской Республики в ССТГ перейдет Азербайджанской Республике.

В рамках участия Президента Сооронбая Жээнбекова в заседании ССТГ ожидается проведения ряда двусторонних встреч.

В составе делегации Кыргызской Республики: министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики Аппарата Президента Данияр Сыдыков, министр экономики Санжар Муканбетов, министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов.