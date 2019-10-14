Жениш Разаков встретил в аэропорту чемпиона мира по пауэрлифтингу (видео)

Кыргызстанца Алымбека Рахимова, который стал чемпионом мира по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта, встретил в аэропорту лично вице-премьер-министр Жениш Разаков. Об этом редакции VB.KG сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Бакыт Керимбеков.

По его словам, ранее они обращались к вице-премьер-министру с просьбой посодействовать в получении визы для тренера Алымбека Рахимова.

- Разаков сразу откликнулся на нашу просьбу, так как его с нашим спортсменом связывают студенческие годы в Ленинграде. Мы не ожидали его увидеть в аэропорту, но, тем не менее, он приехал, чтобы встретить и лично поздравить Алымбека Рахимова с чемпионским титулом, - сказал Керимбеков.

Напомним, на днях в Южной Африке прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу среди ветеранов спорта, на котором кыргызстанец Алмыбек Рахимов взял золотую медаль.