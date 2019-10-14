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Мэрия Бишкека: На улице Московской укладывают верхний слой асфальта

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- Оксана Гут
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На улице Московской начали укладывать верхний слой асфальта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

- Работы начались от улицы Панфилова в восточную сторону и сейчас идут в районе бульвара Эркиндик, - отмечают в муниципалитете.

Ремонт дороги ведется в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" за счет гранта КНР. Он подразумевает замену бордюров и дорожного полотна, в качестве верхнего слоя которого используется щебеночно-мастичный асфальтобетон, обладающий повышенной прочностью.

По проекту было отремонтировано 23 участка магистральных столичных дорог общей протяженностью 38 километров. Улица Московская ремонтируется на сэкономленные от реализации проекта грантовые средства.

- Подрядчики-корпорация China Road & Bridges Corporation ведут усиленную работу по ремонту дороги, работы будут завершены в самое ближайшее время, - заверяют в мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/382412
Теги:
мэрия, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог
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