Заблудилась модель меж двух сосен

Гражданка Кыргызстана модель Сусанна Егорян выразила свое недовольство кыргызским правительством из–за того, что оно не поддерживает творческих людей и спортсменов, таких как она.

По словам девушки, после международного конкурса Miss Asia World–2019, где она представила Кыргызстан и стала вице–победительницей, ее не поблагодарили и ничего не подарили. И вообще модель настолько сильно обиделась, что планирует сменить гражданство.

"Я очень разочарована в кыргызском правительстве и в людях, кто у власти. Пусть за это письмо одни полюбят меня и мое мнение, другие скажут плохие вещи, я уже привыкла. Пишу прямо, как оно и есть. У правительства никакого уважения к своему народу. Впервые Кыргызстан выиграл на мировом конкурсе красоты, об этом говорили в новостях даже за границей! И что в итоге? Не то что бы подарка и официальной встречи, мне даже спасибо не сказали", - написала Егорян в своем Instagram–аккаунте.

По ее словам, она так долго ждала, а ничего не получила. "Стыдно об этом писать. Ну пусть и правительству будет стыдно! Творческие люди, такие как спортсмены, модели, актеры... многие остаются без инициативы! Ведь мы делаем все, чтобы прославить государство за свой счет, а что нам дает взамен оно? Ничего. Поэтому многие творческие люди и уезжают жить в другие страны", - отметила она.

Нужно казать, что Сусанна Егорян стала 4–й вице–мисс на конкурсе Miss Europe World–2019, где модель представляла Армению. До этого ее участие в конкурсе красоты в Ливане вызвало скандал в Кыргызстане. Девушку осуждали за то, что она вышла с лентой с надписью "Армения" на одном из этапов конкурса. Потом она демонстрировала ленту с надписью "Кыргызстан". В общем, было непонятно, какую она страну представляла. Может, местные чиновники и подумали, что сия мадемуазель в основном представляет саму себя. А значит, пусть сама себе и дарит подарки.

Азамат КАСЫБЕКОВ