В Бишкеке прошел музыкальный забег

В центре Бишкека накануне в субботу состоялся музыкальный забег World class Music Run 100, в котором приняли участие около 400 человек. При этом в марафоне приняли участие не только кыргызстанцы, но и представители других стран.

Это спортивное мероприятие по всей дистанции сопровождалось поддержкой болельщиков и зажигательной музыкой.

Забег прошел в центре столицы по маршруту проспект Чуй - Раззакова - Абдумомунова - Орозбекова. Дистанции - 100 метров, 200, 500 и 1 километр (детские). Расстояние для взрослых - 10 и 21 километры за 100 минут.

По завершению гостей мероприятия ждали зажигательная шоу-программа, бесплатный массаж для участников и розыгрыш ценных призов.

От издательского дома "Вечерний Бишкек" в забеге принял участие сотрудник редакции Бахтияр Куранбаев, который является неоднократным участником и призерам различных забегов в мире. Кроме этого, он призер соревнований по вольной борьбе, пляжной борьбе и сумо.