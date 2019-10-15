Иссык-Куль "пригласили" в Союз священных озер Евразии

Международный форум, посвященный алтайской цивилизации, пройдет, как планируется, в 2020 году на Алтае. Он станет продолжением форума под названием "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи", состоявшегося летом 2017 года в Кыргызстане. И на предстоящем форуме также ждут делегацию из КР во главе с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым.

Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ, член ее Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связи с соотечественниками Иван Белеков во время состоявшейся в Москве с послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым. Российский парламентарий подчеркнул необходимость дальнейшей реализации идей, высказанных на упомянутом форуме в Кыргызстане. И также предложил рассмотреть возможность обучения студентов из Республики Алтай и Алтайского края в специализированных высших учебных заведениях Кыргызстана в области искусства, музыки, живописи.

Кроме того, Иван Белеков считает важным создание "Союза священных озер Евразии" и включение в него, а также в Список всемирного наследия ЮНЕСКО озера Иссык-Куль. С такой инициативой Иван Белеков уже выступал на проходившем прошлогодней осенью в Госдуме круглом столе под названием "Великие озера Евразии: законодательные вопросы международного, экономического, культурного и экологического сотрудничества". И вновь подчеркнул актуальность подобного шага, заявив: у кыргызстанцев накоплен большой опыт в области экологии, защите Иссык–Куля, развития его акватории, этот опыт очень ценен и для России, и для других стран.

В свою очередь Аликбек Джекшенкулов отметил, что руководство КР, укрепляя сотрудничество Кыргызстана с Россией, стремится развивать взаимодействие и с ее регионами. В том числе, с Республикой Алтай, с которой КР связывают многогранные историко-культурные связи.

Собеседники также подтвердили необходимость развития межпарламентского сотрудничества между обеими дружественными странами. И обсудили задачи организации культурно–идеологических мероприятий в рамках перекрестного года КР в РФ и РФ в КР, каковым по инициативе президентов Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина объявлен 2020-й.