В Брянске задержали иностранца с поддельным кыргызским паспортом

В Володарском районе Брянска при проведении операции "Нелегал" задержали 24-летнего гражданина Узбекистана. Как выяснилось, он незаконно находился на территории России. При проверке у него обнаружили паспорт кыргызского образца, который к тому же оказался поддельным, сообщили в местных правоохранительных органах.

Стражам порядка мигрант заявил, что, пребывая в Брянске, он потерял свои документы. И после того, как был задержан, суд в связи с нарушением срока нахождения в РФ принял решение о его принудительном выдворении. Однако нелегалу удалось сбежать от судебных приставов и уехать в Москву.

Там он, по его словам, купил поддельный паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызстана. После чего вернулся в Брянск, где работал таксистом до тех пор, пока его вновь не задержали. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Ему теперь грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет либо до 6 месяцев ареста.