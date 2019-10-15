Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Брянске задержали иностранца с поддельным кыргызским паспортом

97  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Володарском районе Брянска при проведении операции "Нелегал" задержали 24-летнего гражданина Узбекистана. Как выяснилось, он незаконно находился на территории России. При проверке у него обнаружили паспорт кыргызского образца, который к тому же оказался поддельным, сообщили в местных правоохранительных органах.

Стражам порядка мигрант заявил, что, пребывая в Брянске, он потерял свои документы. И после того, как был задержан, суд в связи с нарушением срока нахождения в РФ принял решение о его принудительном выдворении. Однако нелегалу удалось сбежать от судебных приставов и уехать в Москву.

Там он, по его словам, купил поддельный паспорт и водительское удостоверение гражданина Кыргызстана. После чего вернулся в Брянск, где работал таксистом до тех пор, пока его вновь не задержали. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело. Ему теперь грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до 2 лет либо до 6 месяцев ареста.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382419
Теги:
задержание, паспорт, подделка, Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Мигрант
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  