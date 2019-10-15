Фарид Ниязов хочет выступить на заседании госкомиссии по Кой-Ташу

Экс-глава аппарата Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов выступил с обращением, в котором возложил вину за события 7 августа на руководство силовых структур, отдавших приказ начать спецоперацию по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. По словам Ниязова, Алмазбек Атамбаев, как и его сторонники не только всячески противостояли кровопролитию, но и спасали раненых бойцов "Альфа".

Обращение Фарида Ниязова сегодня распространила пресс-служба Социал-демократической партии.

Отметим, сейчас Фарид Ниязов арестован и находится в СИЗО. Его обвиняют в организации беспорядков 7-8 августа.

Текст обращения:

В связи с важностью объективного и беспристрастного изучения ситуации в с. Кой-Таш 7-8 августа 2019 года обращаюсь к специально созданной комиссии с предложением изучить и ответить на ряд вопросов, которые на данный момент, остаются без ответа.

Искренне сопереживаю и выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего сотрудника спецназа Ниязбекова У.

Молю Бога о том, чтобы ответственность понесли реальные виновники произошедшего. Желаю скорейшего выздоровления раненным и другим пострадавшим в ходе событий 7-8 августа в с. Кой-Таш.

Несмотря на абсурдность и откровенную надуманность обвинений в адрес меня и других сторонников экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, я не буду освещать детали событий, поскольку идет следствие, и существуют соответствующие требования УПК КР о неразглашении.

Ограничусь перечнем вопросов, которые остаются без ответа и отдельными пояснениями:

1. Правомочно ли рассматривать обвинения в массовых беспорядках и их последствий в отрыве от факта незаконной спецоперации ГКНБ, которая, по сути, и стала причиной возмущения местных жителей?

Насколько мне известно, ни Генпрокуратура, ни ГКНБ, ни МВД так и не смогли привести законы, на основе которых проводилась спецоперация 7 августа с применением огнестрельного оружия против безоружных граждан, собравшихся во дворе дома Алмазбека Атамбаева на традиционную мирную встречу с экс-президентом Кыргызстана.

Террористов там не было.

2. Почему к уголовной ответственности не привлекают должностных лиц, принимавших решение о проведении спецопераций, тогда как имеется немало оснований говорить о незаконности той спецоперации?

Проведение спецоперации привело к тяжелым последствиям, включая гибель сотрудника, и если будет доказана незаконность спецоперации, должностные лица должны понести наказание.

3. Кто спасал сотрудников спецназа "Альфа"?

4. Кто оставил без помощи сотрудников спецназа "Альфа"?

После вооруженного вторжения в дом Алмазбека Атамбаева вооруженных людей и учиненного ими расстрела собравшихся там граждан, возмущенные местные жители пришли к дому Атамбаева.

Они были крайне возмущены и только стараниями сторонников Атамбаева удалось спасти сотрудников спецназа и уберечь их от еще более тяжелых последствий.

Сторонники Алмазбека Атамбаева провели врачей к раненным спецназовцам и помогли вывезти их в больницу. Оставшихся 6 спецназовцев должны были на следующий день утром забрать представители ГКНБ вместе с их оружием, которое было собрано в безопасном месте.

Однако ГКНБ так и не прислал своих представителей, и сторонникам Атамбаева пришлось самостоятельно вывозить оставшихся спецназовцев. ГКНБ оставил их без помощи.

5. Почему сторонники экс-президента успокаивали возмущенных людей и не дали повести их в Бишкек поздним вечером 7 августа, в момент, когда силовые органы были деморализованы?

Количество возмущенных людей достигло максимума, но сторонники Атамбаева и сам экс-президент не хотели допустить кровопролития и стремились к мирному диалогу.

Мир в стране превыше всего.

6. Почему сторонники Алмазбека Атамбаева не выдвинулись из Кой-Таш в Медиа-Форум, как утром объявляли в 16.00?

Они ожидали представителей ГКНБ, которые должны были забрать спецназовцев и их оружие. Они не могли оставить оружие без должной охраны и не могли допустить того, чтобы власти могли объявить, что демонстранты идут в Бишкек с оружием.

7. Почему заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева в ночь с 7 на 8 августа было достаточно миролюбивым и содержало призыв к властям одуматься и начать диалог?

Экс-президент стремился к мирному разрешению ситуации.

Уважаемые члены Госкомисии!

Есть еще много других вопросов, которые поднимает гражданское общество, и которые до сих пор остаются без должного ответа. В своем открытом письме я изложил только некоторые из этих вопросов, по которым у меня имеется собственное видение. В случае необходимости мог бы ответить на вопросы Госкомиссии на ее заседании.

Фарид Ниязов. 07.10.2019 г.