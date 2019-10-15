Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Фарид Ниязов хочет выступить на заседании госкомиссии по Кой-Ташу

64  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-глава аппарата Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов выступил с обращением, в котором возложил вину за события 7 августа на руководство силовых структур, отдавших приказ начать спецоперацию по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос. По словам Ниязова, Алмазбек Атамбаев, как и его сторонники не только всячески противостояли кровопролитию, но и спасали раненых бойцов "Альфа".

Обращение Фарида Ниязова сегодня распространила пресс-служба Социал-демократической партии.

Отметим, сейчас Фарид Ниязов арестован и находится в СИЗО. Его обвиняют в организации беспорядков 7-8 августа.

Текст обращения:

 В связи с важностью объективного и беспристрастного изучения ситуации в с. Кой-Таш 7-8 августа 2019 года обращаюсь к специально созданной комиссии с предложением изучить и ответить на ряд вопросов, которые на данный момент, остаются без ответа.

Искренне сопереживаю и выражаю глубокие соболезнования семье и близким погибшего сотрудника спецназа Ниязбекова У. 

Молю Бога о том, чтобы ответственность понесли реальные виновники произошедшего. Желаю скорейшего выздоровления раненным и другим пострадавшим в ходе событий 7-8 августа в с. Кой-Таш.

Несмотря на абсурдность и откровенную надуманность обвинений в адрес меня и других сторонников экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева, я не буду освещать детали событий, поскольку идет следствие, и существуют соответствующие требования УПК КР о неразглашении.

Ограничусь перечнем вопросов, которые остаются без ответа и отдельными пояснениями:

1.    Правомочно ли рассматривать обвинения в массовых беспорядках и их последствий в отрыве от факта незаконной спецоперации ГКНБ, которая, по сути, и стала причиной возмущения местных жителей?

Насколько мне известно, ни Генпрокуратура, ни ГКНБ, ни МВД так и не смогли привести законы, на основе которых проводилась спецоперация 7 августа с применением огнестрельного оружия против безоружных граждан, собравшихся во дворе дома Алмазбека Атамбаева на традиционную мирную встречу с экс-президентом Кыргызстана. 

Террористов там не было.

2.    Почему к уголовной ответственности не привлекают должностных лиц, принимавших решение о проведении спецопераций, тогда как имеется немало оснований говорить о незаконности той спецоперации?

Проведение спецоперации привело к тяжелым последствиям, включая гибель сотрудника, и если будет доказана незаконность спецоперации, должностные лица должны понести наказание.

3.    Кто спасал сотрудников спецназа "Альфа"?

4.    Кто оставил без помощи сотрудников спецназа "Альфа"?

После вооруженного вторжения в дом Алмазбека Атамбаева вооруженных людей и учиненного ими расстрела собравшихся там граждан, возмущенные местные жители пришли к дому Атамбаева.

Они были крайне возмущены и только стараниями сторонников Атамбаева удалось спасти сотрудников спецназа и уберечь их от еще более тяжелых последствий.

Сторонники Алмазбека Атамбаева провели врачей к раненным спецназовцам и помогли вывезти их в больницу. Оставшихся 6 спецназовцев должны были на следующий день утром забрать представители ГКНБ вместе с их оружием, которое было собрано в безопасном месте.

Однако ГКНБ так и не прислал своих представителей, и сторонникам Атамбаева пришлось самостоятельно вывозить оставшихся спецназовцев. ГКНБ оставил их без помощи.

5.    Почему сторонники экс-президента успокаивали возмущенных людей и не дали повести их в Бишкек поздним вечером 7 августа, в момент, когда силовые органы были деморализованы?

Количество возмущенных людей достигло максимума, но сторонники Атамбаева  и сам экс-президент не хотели допустить кровопролития и стремились к мирному диалогу.

Мир в стране превыше всего.

6.    Почему сторонники Алмазбека Атамбаева не выдвинулись из Кой-Таш в Медиа-Форум, как утром объявляли в 16.00?

Они ожидали представителей ГКНБ, которые должны были забрать спецназовцев и их оружие. Они не могли оставить оружие без должной охраны и не могли допустить того, чтобы власти могли объявить, что демонстранты идут в Бишкек с оружием.

7.    Почему заявление экс-президента Алмазбека Атамбаева в ночь с 7 на 8 августа было достаточно миролюбивым и содержало призыв к властям одуматься и начать диалог?

Экс-президент стремился к мирному разрешению ситуации.

Уважаемые члены Госкомисии!

Есть еще много других вопросов, которые поднимает гражданское общество, и которые до сих пор остаются без должного ответа. В своем открытом письме я изложил только некоторые из этих вопросов, по которым у меня имеется собственное видение. В случае необходимости мог бы ответить на вопросы Госкомиссии на ее заседании.

Фарид Ниязов. 07.10.2019 г.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382422
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Фарид Ниязов, ГКНБ, Кыргызстан, расследование
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  