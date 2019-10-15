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Бизнес партнеру Атамбаева Пархати предъявили обвинения

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- Екатерина Улитина
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Бизнес партнер экс-президента Алмазбека Атамбаева Субихи Пархати задержан правоохранительными органами Кыргызстана. Ему предъявлены обвинения.

В Первомайском районном суде Бишкека накануне, 14 октября, состоялось заседание по избранию меры пресечения для Пархати. Прокуратура просила суд признать задержание законным и обоснованным, а также изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Ранее, Первомайский суд постановил заключить Пархати под стражу. Мера пресечения была избрана заочно.

Отметим, Субихи Пархати 1991 года рождения являлся бизнес парнером Алмазбека Атамбаева. Вместе он являлись соучредителями ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум". В 2018 году компания прошла перерегистрацию и единственным владельцем компании стал Субихи Пархати. В своих интервью Атамбаев рассказывал, что продал свою долю.

Кроме совместного бизнеса с бывшим президентом Субихи Пархати вел дела с другими людьми, которые имели отношение к госструктурам и государственным закупкам.


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URL: https://www.vb.kg/382429
Теги:
Алмазбек Атамбаев, бизнес, суд, Кыргызстан
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