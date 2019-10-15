В МВД также ответили Фариду Ниязову, который пожаловался на следователей

Пресс-служба СДПК распространила сообщение, что суд удовлетворил жалобу защиты Фарида Ниязова на бездействие руководителя следственной группы - начальника управления СС МВД КР Жумабаева А. и следователей следственной группы СС МВД КР.

Как установлено на судебном заседании, пишут представители партии, следственная группа назначила несколько видов экспертиз по расследуемому уголовному делу. Однако ни руководитель, ни следователи СГ СС МВД КР не ознакомили подозреваемого Ф.А. Ниязова и его защитника с постановлениями о назначении экспертиз, тем самым грубо нарушили их право, предусмотренное статьями 172 и 174 Уголовно-процессуального кодекса КР.

В постановлении суда говорится, что в данном случае указанные нарушения норм УПК КР подлежат устранению руководителем и следователями СГ СС МВД КР путем ознакомления Ниязова и его защиты с постановлениями о назначении экспертиз.

- Учитывая, что руководителем и следователями СГ СС МВД КР были допущены нарушения норм УПК КР при производстве судебного процесса по уголовному делу, в целях недопущения аналогичных нарушения закона с их стороны, судья счел необходимым довести указанные нарушения норм УПК КР до сведения министра внутренних дел и Генерального прокурора, - говорится в сообщении.

В ответ пресс-служба МВД выступила с заявление, что следствие не воспрепятствовало ознакомлению подозреваемого и его защитника с материалами дела, Фарид Ниязов сам отказался участвовать в следственных действиях.

В ведомстве напоминают, что Следственной службой МВД КР расследуется уголовное дело по факту организации массовых беспорядков и захвата заложников 7-8 августа 2019 года во время событий в селе Кой-Таш Аламудунского района.

10 августа Фариду Ниязову было вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, организации массовых беспорядков и захвата заложников и следствием он был признан одним организаторов преступления.

За время следствия подозреваемый Ниязов несколько раз доставлялся из СИЗО №1 в Следственную службу МВД КР для производства следственных действий. Однако, 5 сентября Фарид Ниязов в виду своего личного решения отказался участвовать в проводимых с его участием следственных действиях.

- В этой связи, следствию не представилось возможным ознакомить его с материалами назначенных экспертиз и их заключениями. Министерство внутренних дел отмечает, что следствие до сегодняшнего дня не воспрепятствовало и не воспрепятствует ознакомлению и предоставлению всех материалов уголовного дела касательно подозреваемого Ниязова, - отмечают в пресс-службе МВД.