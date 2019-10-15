По итогам очередного заседания ССТГ в Баку подписан ряд документов

По итогам Седьмого заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в городе Баку (Азербайджан) подписан ряд документов.
Так, главы государств-членов ССТГ подписали следующие документы:
Решение о создании Координационного комитета органов сотрудничества тюркоязычных государств;
Решение о присвоении Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статуса "Пожизненного почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств";
Решение о высшем ордене Тюркского мира;
Решение о присвоении высшего ордена Тюркского мира Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву;
Решение о назначении заместителя Генерального секретаря Тюркского совета и Президента Фонда Тюркской культуры и наследия.
Также принято совместное заявление о принятии Республики Узбекистан в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств и подписано Соглашение между Секретариатом ССТГ и Правительством Венгрии относительно представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Венгрии.