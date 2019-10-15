Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

По итогам очередного заседания ССТГ в Баку подписан ряд документов

86  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По итогам Седьмого заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) в городе Баку (Азербайджан) подписан ряд документов.

Так, главы государств-членов ССТГ подписали следующие документы:

Решение о создании Координационного комитета органов сотрудничества тюркоязычных государств;

Решение о присвоении Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву статуса "Пожизненного почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств";

Решение о высшем ордене Тюркского мира;

Решение о присвоении высшего ордена Тюркского мира Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву;

Решение о назначении заместителя Генерального секретаря Тюркского совета и Президента Фонда Тюркской культуры и наследия.

Также принято совместное заявление о принятии Республики Узбекистан в состав Совета сотрудничества тюркоязычных государств и подписано Соглашение между Секретариатом ССТГ и Правительством Венгрии относительно представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Венгрии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382452
Теги:
Азербайджан, Казахстан, президент, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  