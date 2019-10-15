Политолог: "Беспрецедентные посадки" - главное достижение президента

15 октября 2017 года на президентских выборах, набрав 54,76 % голосов избирателей, победил Сооронбай Жээнбеков. Сегодня его победе исполняется ровно два года. Анализируя деятельность главы государства, информационный портал politmer.kg насчитал 109 обещаний, данных им народу. Из них Жээнбеков выполнил пока лишь 19, еще 75 находятся на стадии исполнения. Правда, стоит отметить, что некоторые заявления им были сделаны еще в бытность премьер-министра.

Из исполненных обещаний – первым указом присвоить Алмазбеку Атамбаеву звание Героя КР, запретить добычу урана в стране, период ухода родителей за детьми с ЛОВЗ включить в трудовой стаж и другие. Из невыполненных – начать борьбу с коррупцией с Омурбека Бабанова, не позволять своим братьям, членам семьи вмешиваться в его работу.

Редакция VB.KG решила не вдаваться в подробности подписанных указов и проведенных встреч Сооронбаем Жээнбековым за эти два года, задав политологам лишь один вопрос: какими достижениями уже может гордиться глава государства?

- Я бы отметил беспрецедентные посадки – экс-президент "сидит", премьер-министр, ряд министров, мэр города. Такого не было, это точно войдет в историю, - ответил Марс Сариев и продолжил, - Таким образом, действующий президент сломал порочную традицию, когда давали сбегать экс-президентам. При этом он понимает, что заложил прецедент и сам может находится в этой опасности через пару лет. Поэтому Жээнбекову было бы лучше идти ва-банк в борьбе с коррупцией, действовать еще решительней, как на Украине, в Грузии.

Политолог Игорь Шестаков также отметил в качестве главных достижений президента его антикоррупционную политику.

- 8 феврале 2018 года на Совбезе прозвучали его первые системные заявления по борьбе с коррупцией. По сути он от этого курса не отступил за два года, и мы видим, как заводятся резонансные дела на лиц вне зависимости от их должностного положения. Можно сказать, что он начал реальную борьбу с коррупцией, не оглядываясь на партийную, должностную принадлежность. Президент действует достаточно системно, но хотелось бы чтобы борьба с коррупцией велась еще более широким фронтом, - высказался аналитик.

Еще, чем выделился нынешний глава государства, по мнению Шестакова, так это его позиция, как политика, не опирающегося на какую-либо партийную структуру.

- Предыдущие президенты всегда ассоциировались с партией. Жээнбеков же максимально дистанцировался. И сама кадровая система стала меняться. Раньше все понимали - есть Атамбаев, есть СДПК. Поэтому все ключевые должности занимали в основном представили этой партии. Сейчас ситуация поменялась. Думаю, стало больше политической конкуренции, - считает Игорь Шестаков.

На этом про успехи все. Оба политолога признали, что несмотря на поправки об усилении полномочий премьер-министра и парламентское правление де-юре в стране, на самом деле все вопросы государственного значения принимаются на 7 этаже Белого дома. Потому тяжелая социально-экономическая ситуация в стране – это упущение в первую очередь самого президента.

- Экономическая политика, которую ведет премьер-министр, провальная. Думаю, весна - крайний срок отставки правительства. Жээнбеков это понимает, он ждет сейчас ситуации, когда надо будет выпустить пар. У нас же премьер-министры на этот случай и созданы, они как "козлы отпущения" отдуваются. Но это не выход. Президент должен сделать экономический рывок, и если каждый гражданин не почувствует улучшения на своем кошельке, то тогда ему придется тяжело, - резюмировал Марс Сариев.

К слову, в улучшении социально-экономической ситуации главе государства может помочь его антикоррупционная политика, говорит Игорь Шестаков.

- Если вести такую поступательную работу в этом направлении, то получим в итоге во власти кадры, которые будут заниматься не должностными злоупотреблениями, а решением насущных проблем, - заключил политолог.