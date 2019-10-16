Стыдно перед иностранцами. В Бишкеке активисты осмотрели памятники

Представители городского совета ветеранов Первомайского района города Бишкека приступили к осмотру памятников, которые находятся на их территории. И первый же осмотр памятника поэту Аалы Токомбаеву шокировал – несколько плит рядом с памятником разбиты, а некоторые и вовсе были сняты. А у памятника журналисту Геннадию Павлюку кто-то из- вандалов предпринял попытку снять обшивку постамента.

Заместитель руководителя комиссии по охране памятников городского совета ветеранов Первомайского района Марат Кутанов говорит о том, что сами памятники должны быть взяты под охрану коллективами близлежащих школ, университетов, организаций.

Представители поискового движения Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" присоединились к акции и открыли на фейсбуке страничку "Памятники Бишкека и Кыргызстана", на которую предлагается сбрасывать фото и описание состояния памятника. Информацию о состоянии памятников можно скидывать на вотсап 0555-923-603.

Редакция VB.KG также присоединилась к этой акции. Так в ходе осмотров памятников выяснилось следующее:

В сквере у Белого Дома стоит непонятно для каких целей красная глыба, на которой выдрана табличка. При этом весь камень исписан. Возможно этот камень должен был послужить основанием какого-то памятника. Рядом находится Белый Дом, но похоже это никого не волнует.

Здание, в котором формировалась Панфиловская дивизия ( Киевская-Эркиндик), разбирают.

В Дубовом парке множество скульптурных композиций и два бюста, один из которых одному из первых руководителей Кыргызстана Максиму Аммосову, второй - поэту Ауэзову, также требуют постоянного ухода.

Там же здание с облупленной штукатуркой - остатки корпуса старой церкви в самом центре Дубового парка. При этом из года в год внутри здания проводят выставки. Парадокс, на ремонт денег нет, но магазинчик внутри работает.

А что мы знаем об авторах скульптур в Дубовом парке? Где об этом можно прочесть и где горожанам вместе с туристами найти экскурсовода? Кто готов часами рассказывать туристам о концепциях этих композиций? Есть ли такие арт-просвещенные?

На улице Панфилова стоит памятник генерал-майору Панфилову, про который говорят, что надо его заменить на бронзовый. Мол, старый и дряхлый, вот вот рассыпется, но именно этот памятник является историей. Первый памятник герою войны во время Великой Отечественной войны. Идет страшная война, а люди уже хотели помнить и гордиться своими героями. И именно в нашем городе и именно наши сограждане.

В целом,как отметил заместитель руководителя комиссии по охране памятников городского совета ветеранов Первомайского района Марат Кутанов, необходимо следить за памятниками в Бишкеке, которые незаметно разрушаются и приходят в полное запущение.

"Если сами кыргызстанцы этого не замечают, то иностранцам это сразу бросается в глаза", - отметил он.