В Бишкеке предотвратили захват земель. Есть задержанные

Сегодня, 15 октября, порядка 100 человек попытались массово захватить муниципальный земельный участок площадью 7 гектаров на территории жилмассива "Калыс-Ордо" Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По данным пресс-службы, сотрудники управления землепользования и строительства столичной мэрии (УЗС) совместно с городским отделением милиции №5 (ГОМ) оперативно выехали на место и провели разъяснительные работы с захватчиками.

"К сожалению, горожане наотрез отказались выслушать сотрудников мэрии о неправомерности их действий, а также всячески препятствовали действиям правоохранительных органов и пытались продолжить противоправные попытки по захвату муниципальной земли.

Глава УЗС Талант Иманакун уулу обратился официально начальнику РОВД Первомайского района УВД города Бишкек полковнику милиции А. Казакееву о принятии мер в отношении лиц, участвующих в массовом захвате.

Зачинщики и организаторы задержаны, на данный момент находятся в ГОМе №5, личности нарушителей устанавливаются.

Дорогие горожане! Напоминаем, что согласно статье 172-1 УК КР самовольное занятие или захват земель, то есть умышленные действия, направленные на незаконное завладение земельным участком с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается лишением свободы на срок от одного года до трех лет. А за участие в массовом захвате земельного участка грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Организация или руководство незаконным захватом земельного участка наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что в городе Бишкек ранее был объявлен мораторий на выделение земель под строительство", - говорится в сообщении столичной мэрии.