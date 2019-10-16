Страны ЕАЭС займутся промышленной кооперацией (фото)

Перспективы сотрудничества в промышленной и других сферах обсуждены на первом Евразийском промышленном Конгресса "Интеграция", который прошел 15 октября в Москве, в "Президент-отеле". Участие в нем приняли представители государственных и неправительственных структур, бизнес-сообществ государств Евразийского экономического союза, в том числе Кыргызстана.

Открывая конгресс, члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической комиссии, председатель Научного Совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию Сергей Глазьев отметил, что в нынешнем году исполнилось пять лет с момента создания Евразийского экономического союза. И за эти годы накоплен большой практический опыт функционирования общего рынка, евразийская интеграция получила обширную современную договорно-правовую основу.

"Вся эта работа ведется для того, что деловые сообщества наших стран успешно работали вместе, не спотыкаясь о трансграничные барьеры на пути взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества. Достигнутые успехи в росте объемов взаимной торговли, наращивании совместных инвестиций, повышении эффективности производства работающих на наш общий рынок предприятий свидетельствуют о правильности принятых главами государств решений по евразийской интеграции. Мы находимся еще в начале этого сложного пути, на котором предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы выстроить современную высокоэффективную экономику на основе нового технологического уклада. Это невозможно сделать без разработки научно обоснованной стратегии развития промышленности", - убежден Сергей Глазьев.

Он также подчеркнул важность сопряжения ЕАЭС с реализуемой Китаем международной программой "Один пояс - один путь": "Это создает прекрасные возможности для рывка наших стран в развитии экономики на передовой технологической основе".

"За пять лет, прошедшие с момента подписания Договора о ЕАЭС, государствами-партнерами достигнут значительный прогресс в интеграционном развитии, в том числе в области промышленной кооперации. И сегодня Союзу необходимо сфокусироваться на развитии промышленности в передовых несырьевых отраслях, ориентироваться на рост перерабатывающей промышленности, поддержание конкуренции и обеспечение привлекательных для бизнеса правил игры", - высказал свое мнение председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинова.

По его словам, к реализации проектов для достижения максимального интеграционного эффекта стремится и сам ЕАБР. Он финансирует проекты в машиностроении, металлургии, горнодобывающей и химической промышленности, особое внимание уделяя инфраструктуре. В соответствии с утвержденной стратегией на период до 2022 года банк продолжит фокусировать свою деятельность на финансировании проектов с сильным интеграционным эффектом и национальных проектов развития. И будет отдавать приоритет проектам, способствующим расширению промышленной кооперации, созданию цепочек добавленной стоимости, включающих предприятия всех государств-участников ЕАБР, а это все страны ЕАЭС – Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия - и Таджикистан.

На конгрессе были названы и проблемы, требующие первоочередного решения. Так, исполнительный вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей Александ Мурычев констатировал дефицит общих кооперационных проектов, низкий уровень взаимных инвестиций. И призвал к созданию расчетно-клиринговых центров, обеспечивающих безналичные расчеты. Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков считает важным развивать интеграцию в сфере услуг. А советник президента Торгово-промышленной палаты РФ Георгий Петров призвал стимулировать заинтересованность стран ЕАЭС во взаимных поставках различной продукции. Определению этого и других приоритетов, по словам Петрова, помог и прошедший недавно в Бишкеке форум ЕАЭС "Евразийская неделя".

После пленарного заседания дискуссии продолжились в рамках пяти секций: "Промышленность строительных материалов", "Фармацевтика и медицинская техника. Новые рынки, технологии, международное сотрудничество", "Машиностроение в современных условиях", "Аграрно-промышленный комплекс: вызовы современности", "Энергетическая стратегия стран ЕАЭС и государств- партнёров". Комментируя перспективы развития интеграции в рамках ЕАЭС, исполнительный директор Российско-Кыргызского Делового совета Данияр Акказиев отметил активное участие в этих процессах Кыргызстана. А главной задачей самого РКДС назвал содействие эффективным коммуникациям между предпринимателями России и Кыргызстана, создание механизмов защиты двусторонних инвестиций, оказание всесторонней поддержки интересным и перспективным проектам, что также способствует интеграции и внутри ЕАЭС.