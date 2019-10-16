Кыргызские дипломаты в РФ помогут студентам-соотечественникам

Гостями посольства КР в РФ стали кыргызстанцы-первокурсники ряда ведущих вузов, расположенных в Москве. Среди этих высших учебных заведений – Московский государственный университет имени М.Ломоносова, Российский университет дружбы народов, Московский государственный институт международных отношений (МГИМО), Дипломатическая академия МИД РФ, Высшая школа экономики, Государственный университет управления, Российский государственный аграрный университет имени К.А.Тимирязева, Московский энергетитческий институт, Российский медицинский университет имени Н.И.Пирогова, Московский государственный строительный университет.

Участие во встрече с дипломатами приняли также активисты Союза Кыргызстанской молодежи в Москве "Жаш Толкун".

Обращаясь к гостям дипмиссии, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов выразил надежду, что они, воспользовавшись прекрасным шансом получить хорошее образование, вернутся на родину высокопрофессиональными специалистами. И станут участниками социально-экономических программ, реализуемых в республике. Посол также призвал молодых кыргызстанцев соблюдать законы, уважать традиции и обычаи страны пребывания, посвящать время учебе, спорту, знакомству с историей столицы России.

Речь шла и о взаимодействии посольства с молодыми соотечественниками. Студентам из КР, по словам Джекшенкулова, как и прежде, будет оказываться правовая помощь при решении различных вопросов. Связанных, в том числе, с восстановлением на учебе, переводом в другие вузы или на другие факультеты, предоставлением мест в общежитии, содействием в проведении образовательных, культурно-массовых мероприятий. Здесь же были обсуждены планы по организации различных проектов в этой сфере.

Молодых кыргызстанцев также познакомили с историей внешнеполитического ведомства КР, предложив их вниманию посвященную этому специальную фотовыставку.