Убийство прокурора: Суд провели без участия Мелиса Калыкова и адвокатов

В Ошском областном суде вчера рассматривалась жалоба адвокатов по поводу незаконного продления ареста Мелису Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Ему, напомним, продлили срок пребывания в СИЗО до 7 ноября. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Сартбай Джайчибеков.

По его словам, заседание суда вчера прошло с вопиющими нарушениями.

- Начнем с того, что нас, адвокатов, даже не известили и не пригласили на вчерашнее слушание по нашей жалобе. Нашего же подзащитного Мелиса Калыкова просто привезли в суд и продержали в комнате ожидания, даже не пригласив на заседание. То есть на суде были только 3 судей, прокурор и адвокат Мамажакыповых, - отметил он.

Сторона Калыкова, возможно, подаст жалобу на действия судей Ошского областного суда в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР.

- Мы обсудим этот момент и подумаем, как нам дальше действовать. Вероятнее всего будем жаловаться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, - добавил он.