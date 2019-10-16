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Убийство прокурора: Суд провели без участия Мелиса Калыкова и адвокатов

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- Бакыт Стамов
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В Ошском областном суде вчера рассматривалась жалоба адвокатов по поводу незаконного продления ареста Мелису Калыкову, обвиняемому в убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. Ему, напомним, продлили срок пребывания в СИЗО до 7 ноября. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Сартбай Джайчибеков.

По его словам, заседание суда вчера прошло с вопиющими нарушениями.

- Начнем с того, что нас, адвокатов, даже не известили и не пригласили на вчерашнее слушание по нашей жалобе. Нашего же подзащитного Мелиса Калыкова просто привезли в суд и продержали в комнате ожидания, даже не пригласив на заседание. То есть на суде были только 3 судей, прокурор и адвокат Мамажакыповых, - отметил он.

Сторона Калыкова, возможно, подаст жалобу на действия судей Ошского областного суда в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР.

- Мы обсудим этот момент и подумаем, как нам дальше действовать. Вероятнее всего будем жаловаться в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/382468
Теги:
нарушения, Ошская область, суд, Кыргызстан, Анарбай Мамажакыпов, Мелис Калыков, Совет судей
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Комментарии
Тамирис
16.10.2019, 11:50

Вот такой беспредел уже будет в порядке вещей, только судьи и прокуроры, а остальным - молча принимать их решения.

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Эдиль
16.10.2019, 12:46

Надо жаловаться и наказать судей. А тех прокуроров за шкирку и к ответу.

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