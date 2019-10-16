Зачем депутаты ЖК поехали в Латвию?

Депутаты ЖК во главе с торага Дастаном Джумабековым с официальным визитом посетили Латвийскую Республику. Пресс-служба Жогорку Кенеша отмечает, что во время встречи депутаты договорились работать над укреплением взаимодействия и над гармонизацией законов обеих стран.

Дастан Джумабеков обращаясь к своей коллеге Председателю Сейма Латвии Инаре Мурниеце отметил, что Кыргызстан заинтересован в инвестициях из Латвии, а также добавил, что в истории открывается новая страница сотрудничества между Кыргызстаном и Латвией.

К сожалению, отношения между Кыргызстаном и Латвией были не на должном уровне. Но сейчас открывается новая страница в истории сотрудничества, уже проведены плодотворные переговоры министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова, затем первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова с латвийской стороной. Теперь мы, представители парламентов, должны продолжить их и поддержать предложения наших правительств относительно укрепления двустороннего партнерства. Мы заинтересованы в латвийских инвестициях и обмене опытом по построению парламентской демократии", - сказал Дастанбек Джумабеков.

В свою очередь Инара Мурниеце отметила, что знает Кыргызстан как первую страну в Центрально-азиатском регионе, которая встала на путь парламентской формы правления. "Мы поддерживаем предложения по развитию торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей. Особенно нас интересуют проекты в сфере зеленой экономики", - добавила Инара Мурниеце.

Далее были обсуждены планы по укреплению сотрудничества в рамках депутатских групп дружбы. В тот же день Дастанбек Джумабеков и Инара Мурниеце приняли участие в церемонии возложения цветов к памятнику "Свободы".

В состав делегации вошли депутаты Алмамбет Шыкмаматов, Динара Исаева, Гулшат Асылбаева, Омурбек Бакиров, Жаныбек Исаев и Бакирдин Субанбеков.