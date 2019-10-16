Зулушев против того, чтобы депутаты занимались разработкой законов

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев от фракции "Республика - Ата Журт" считает необходимым пересмотреть регламент парламента и исключить из функций депутатов разработку законопроектов. Об этом он заявил в передаче "Арай коз чарай" издания "Азаттык".

По его словам, написанием законопроектов должны заниматься правительство, госорганы, граждане, а парламенту необходимо тщательно изучать их и принимать. В настоящее время депутаты не успевают детально изучить законопроекты, что сказывается на их качестве, посетовал Зулушев.

"Нужно изменить регламент с тем, чтобы депутаты не писали законопроекты. Работа депутата должна заключаться в том, чтобы тщательно изучать законопроекты, и далее принимать их или отклонять. Законопроекты должны писать правительство или соответствующие органы", - заявил депутат.

По Конституции Кыргызстана, Жогорку Кенеш является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.