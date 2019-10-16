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Зулушев против того, чтобы депутаты занимались разработкой законов

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- ВБ
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Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев от фракции "Республика - Ата Журт" считает необходимым пересмотреть регламент парламента и исключить из функций депутатов разработку законопроектов. Об этом он заявил в передаче "Арай коз чарай" издания "Азаттык".

По его словам, написанием законопроектов должны заниматься правительство, госорганы, граждане, а парламенту необходимо тщательно изучать их и принимать. В настоящее время депутаты не успевают детально изучить законопроекты, что сказывается на их качестве, посетовал Зулушев.

"Нужно изменить регламент с тем, чтобы депутаты не писали законопроекты. Работа депутата должна заключаться в том, чтобы тщательно изучать законопроекты, и далее принимать их или отклонять. Законопроекты должны писать правительство или соответствующие органы", - заявил депутат.

По Конституции Кыргызстана, Жогорку Кенеш является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 120 депутатов, избираемых сроком на 5 лет.


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URL: https://www.vb.kg/382470
Теги:
законопроект, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, Депутат
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