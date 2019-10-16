Задержан "черный риелтор", сбежавший из КР в Москву

Сотрудники милиции задержали в Москве афериста, который обманом переоформил на себя квартиру, а потом заложил ее в банк. Мужчина несколько лет скрывался в Москве.

В 2010 году уроженец Ошской области К.К. 1978 года рождения вступил в сговор с частным нотариусом и без разрешения владельца квартиры, подделал подпись и переоформил недвижимость на свое имя. В 2012 году мужчина оформил в банке кредит на 300 тысяч сомов. Деньги потратил на личные нужды и тем самым нанес ущерб банку.

Несколько лет сотрудники правопорядка разыскивали мошенника. Нашли его только сейчас в Москве.

Задержание проводили сотрудники представительства МВД Кыргызстана в России, совместно с полицией Москвы при оперативном сопровождении СКМ УВД Ошской области.

В настоящее время инициатор розыска уведомлен, проработан вопрос по доставлению разыскиваемого на территорию Кыргызской Республики для дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.