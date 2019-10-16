Бывший судья Нарынского горсуда дал показания против Индиры Джолдубаевой

Бывший судья Нарынской городского суда Жапар Эрматов дает показания против экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой. Об этом АКИpress сообщила адвокат Джолдубаевой Алия Турумбекова.

По ее словам, экс-судья рассказал следствию, что Джолдубаева якобы давала ему указания, когда занимала пост заведующего отделом судебной реформы и законности Аппарата президента, что если будут основания отпустить Батукаева по болезни, то необходимо выпустить.

Также Турумбекова отметила, что во время следствия Эрматов сообщил, что не помнит, каким абонентским номером он пользовался, когда звонил Джолдубаевой. "Я ходатайствовала о проведении ряда следственных действий. В частности, установить, каким абонентским номером он пользовался и каким номером пользовалась моя подзащитная. Следственные органы не провели этого", - сказала она.

Как сообщила адвокат, она также ходатайствовала о проведении психолого-психиатрической экспертизы на предмет, чтобы узнать, подвержен ли экс-судья психологическому давлению.

Турумбекова также считает, что на обвиняемых давят, чтобы они давали показания: "К примеру, Эрматов на Джолдубаеву, на врач другие врачи".

На предварительных слушаниях адвокат и ее коллеги ходатайствовали, чтобы уголовное дело рассекретили. С ее слов, в 26 томах ничего нет, а они дали подписку о неразглашении только по 27 тому, который и является засекреченным.

"Все эти тома невозможно засекретить, потому что следователи отнесли это дело для сканирования в ЦУМ - то есть лицам, которые вообще не имеют права смотреть это дело. Судебное заседание должно быть открытым", - сообщила Турумбекова.

На вопрос, почему Джолдубаева не подписала соглашение со следствием, адвокат ответила, что экс-генпрокурор "отказалась на кого-либо наговаривать, хотя ей поступали угрозы об изменении меры пресечения".