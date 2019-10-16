Сергей Степашин поблагодарил президента КР за борьбу с книжным контрафактом

Письмо в адрес президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова направил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. В своем послании он, как сообщили в РКС, поблагодарил правоохранительные органы республики за усилия, предпринятые в борьбе с производством и распространением на территории КР контрафактных книг.

В Российском книжном союзе пояснили, что поводом для таких мероприятий послужил недавний мониторинг книжного рынка Кыргызстана, осуществленный представителями российских правообладателей. Ряд проверочных закупок в книготорговых организациях республики и последующие экспертизы выявили, что основной объем полученных образцов, выпущенных под якобы российскими брендами, является либо контрафактом, либо устаревшими, потерявшими актуальность изданиями.

Вслед за этим, отмечают в РКС, Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана провел крупномасштабные мероприятия по пресечению незаконного оборота школьной учебной литературы. Было возбуждено уголовное дело.

Сергей Степашин призвал главу Кыргызстана инициировать продление такой борьбы, поскольку, по его словам, "контрафактные учебники представляет угрозу не только для учащихся Кыргызстана, но и России и других стран ЕАЭС".