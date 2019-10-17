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В Бишкеке закрыт еще один участок улицы Московской

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- Екатерина Улитина
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С сегодняшнего дня еще один участок улицы Московской будет закрыт для проезда автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

На участке дороги между проспектом Манаса и улицей Панфилова будут проводиться дорожные работы.

На перекрёстке проспекта Манаса и улицы Киевской в северном направлении с сегодняшнего дня разрешён поворот со второй полосы в восточном направлении.

Для удобства водителей перекрёстки улиц Панфилова, Логвиненко и Исанова с улицей Московской  будут открыты для движения в направлении с юга на север.

На Московской заменят изношенные бордюры и уложат новое дорожное покрытие. Традиционно оно будет двухслойным, с верхним слоем из щебеночно-мастичного асфальтобетона повышенной прочности. Такое же уложили и на остальных, уже отремонтированных участках Московской.

Между тем работы между улицами Юсупа Абдрахманова и Панфилова близятся к завершению, данный участок откроется для автомобильного движения 21 октября. Там уже установлены новые бордюры, уложен асфальт и началось нанесение дорожной разметки.  


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URL: https://www.vb.kg/382496
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, ремонт дорог
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