Кыргызстанцев незаконно удерживают в отделении полиции в Москве - Чупик

Кыргызстанцев незаконно удерживают в отделении полиции Москвы. Об этом в социальных сетях написала правозащитница, юрист по миграционному праву Валентина Чупик.

По ее словам, накануне 16 октября, на выходе из МФЦ (многофункциональный центр предоставления госуслуг) Новокосино в Москве полиция задержала двух граждан Кыргызстана: 26-летнего Урамчина уулу Акжола и 24-летнюю Жэналиеву Нуризу. Их доставили в ОМВД Новокосино.

"Их не кормили, не поили, переводчика не предоставили, посольство Кыргызстана о задержании не уведомили, с материалами дела не ознакомили", - написала Валентина Чупик.

Она пыталась написать сообщение о незаконных действиях полиции, однако дежурный отказался фиксировать заявление.