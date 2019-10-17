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Кыргызстанцев незаконно удерживают в отделении полиции в Москве - Чупик

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- Екатерина Улитина
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Кыргызстанцев незаконно удерживают в отделении полиции Москвы. Об этом в социальных сетях написала правозащитница, юрист по миграционному праву Валентина Чупик.

По ее словам, накануне 16 октября, на выходе из МФЦ (многофункциональный центр предоставления госуслуг) Новокосино в Москве полиция задержала двух граждан Кыргызстана: 26-летнего Урамчина уулу Акжола и 24-летнюю Жэналиеву Нуризу. Их доставили в ОМВД Новокосино.

"Их не кормили, не поили, переводчика не предоставили, посольство Кыргызстана о задержании не уведомили, с материалами дела не ознакомили", - написала Валентина Чупик.

Она пыталась написать сообщение о незаконных действиях полиции, однако дежурный отказался фиксировать заявление.


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URL: https://www.vb.kg/382498
Теги:
задержание, миграция, трудовая миграция, Москва, Кыргызстан, задержание мигрантов из Кыргызстана
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