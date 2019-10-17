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В Оше 33-летняя мать бросила 5-месячного сына на улице

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- Оксана Гут
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В Оше 33-летняя мать на зло мужу оставила своего 5-месячного сына на улице. Об этом VB.KG сообщили в УВД южной столицы.

15 октября примерно в 20.00 часов в милицию поступила информация о том, что на одной из улиц города рядом с гостиницей был найден лежащим на земле в одеяле 4-5 месячный ребенок.

На месте сразу выехала оперативная группа. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что ребенок родился в мае 2019 года. Была найдена его мать С.Г. - уроженка Узгенского района 1986 г.р.

В своих показаниях женщина призналась в содеянном и заявила, что оставила сына с целью запугать своего мужа. Она разозлилась на него из-за того, что он не признал ребенка.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное производство. Дело было зарегистрировано в ЕРПП, по предварительным данным, по статье 150 УК КР "Оставление в опасности".

С матерью младенца проведена беседа. В УВД Оша отметили, что по итогу следствия она понесет наказание, предусмотренное уголовным кодексом.

Для справки:

Статья 150 УК КР. Оставление в опасности

1. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощности, в случае если виновный сам поставил его в опасное для жизни состояние, в том числе вследствие дорожно-транспортного происшествия, или в силу иных причин был обязан заботиться о потерпевшем и мог оказать ему помощь, -

наказывается исправительными работами IV категории (от двух лет шести месяцев до трех лет) или штрафом V категории ( от 220 000 до 260 000 сомов), или лишением свободы I категории (до двух лет шести месяцев) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, причинившее по неосторожности тяжкий вред, -

наказывается штрафом VI категории (от 260 000 до 300 000 сомов) или лишением свободы II категории (от двух лет шести месяцев до пяти лет) с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/382505
Теги:
несовершеннолетние, Ош, семейное насилие, уголовная ответственность, безопасность, Кыргызстан, УВД
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Комментарии
гражданин
17.10.2019, 13:19

заберите ребенка у нее и отдайте тем кто хочет усынавить детей  пока она его в сливную яму не выбросила

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