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По делу Батукаева могут допросить Икрамжана Илмиянова и Болота Суюнбаева

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- Бакыт Стамов
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Экс-заместитель главы МВД Кубанычбек Кадыров прокомментировал редакции VB.KG ранее озвученную им информацию, что Алмазбек Атамбаев в бытность свою президентом получил от кримавторитета Азиза Батукаева 15 млн долларов.

По словам Кадырова, это всего лишь оперативная информация.

- Еще будучи замминистра внутренних дел я получил эту оперативную информацию, что он получил от Батукаева 15 млн долларов. Из этой суммы 13 млн Атамбаев оставил себе, а остальные были распределены между остальными чиновниками, - сказал он.

Вы не боитесь, что это может быть воспринята как клевета?

- Я же пояснил, что это всего лишь оперативная информация. Каждый работник МВД знает, что это такое. Когда поступает такая информация сотрудник МВД берет ее в разработку.

Что значит оперативная информация?

Это информация, которая берется из личных источников и агентурных сведений. В нашем случае ее было проще получить, так как Батукаев является представителем криминального мира.

Когда впервые вы озвучили эту информацию?

Еще находясь в оппозиции, я не раз говорил об этом.

Как бывший сотрудник МВД какой совет вы бы дали следователям, которые занимаются этим делом?

- Я бы посоветовал допросить по этому делу Икрамжана Илмиянова и Болота Суюнбаева. По Илмиянову тогда тоже прошла оперативная информация о его причастности к освобождению Батукаева. В частности, я советую следователям поднять телефонные звонки Илмиянова и тогда могут открыться интересные вещи. Также должны допросить по этому делу Болота Суюнбаева. Потому что я был членом СДПК и депутатом 4 созыва. Близкие к Атамбаеву люди со мной общались и говорили мне, что он получил от людей Батукаева драгоценные подарки. Еще раз говорю, я не пытаюсь кого-либо обвинить, а просто делюсь оперативной информацией и даю направление сегодняшним следователям.

Напомним, экс-замглавы МВД Кубанычбек Кадыров вместе с Бектуром Асановым был задержан в марте 2016 года по обвинению в попытке "насильственного захвата власти".

7 июня 2018 года Верховный суд вынес решение, согласно которому Асанов и Кадыров были осуждены на 8 лет каждый. Сами они назвали это дело сфабрикованным по политическим мотивам.

В этом году Кубанычбек Кадыров вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.


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URL: https://www.vb.kg/382507
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, взятка, Икрамжан Илмиянов, Кыргызстан, политика, Болот Суюнбаев, следствие
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Комментарии
Памир
17.10.2019, 14:14

Что и требовалось доказать... 2 ляма другим и 13 себе??? вот из какого "бизнеса" значит дворец

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Адилет
17.10.2019, 14:15

Врет, не моргая. Ведь он обиду таит на Атамбаева. 

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