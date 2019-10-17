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ВС: Прокурор просил отпустить Алмаматова, осужденного за коррупцию

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- Екатерина Улитина
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Прокуратура направила касационное представление на приговор Бишкекского городского суда по делу Насирбека Алмаматова. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Напомним, экс-глава бишкекского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбек Алмаматов попался на взятке. В его кабинете нашли крупную сумму денег. Первомайский суд Бишкека приговорил чиновника к 12,5 годам лишения свободы. Адвокат Насирбекова обжаловал решение в Бишкекском городском суде.

Слушание состоялось еще 9 июля, но известно о решении стало только недавно. Суд отпустил Насирбека Алмаматова из-под стражи, обязав выплатить штраф.

Верховный суд сообщает. Что во время процесса Насирбеков и его адвокат ходатайствовали о заключении соглашения о признании вины.

Ходатайство было отклонено, так как статья коррупция не предполагает заключения соглашения.

После этого, помощник прокурора Октябрьского района, участвующий на процессе, сам попросил назначить Алмаматову наказание не связанное с лишением свободы.

Судебная коллегия удовлетворила просьбу и изменила наказание, назначив Насирбеку Алмаматову штраф.

По пяти эпизодам он должен выплатить 30 тысяч расчетных показателей (3 млн сомов);

По 22-м эпизодам - 260 тысяч сомов;

Путем частичного сложения наказаний Алмаматов должен выплатить 3 млн 300 тысяч сомов.

"Несмотря на то, что апелляционное представление прокурора Октябрьского района Бишкека полностью удовлетворено, данный орган обращается в Верховный суд КР в противоречие своим апелляционным требованиям. Таким образом, позиция прокуратуры по данному делу является неоднозначной", - говорится в сообщении Верховного суда.

Заседание по этому делу будет рассмотрено в Верховном суде 30 октября.


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URL: https://www.vb.kg/382508
Теги:
Верховный суд, суд, взятка, Кыргызстан, ГРС, прокуратура
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