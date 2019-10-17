Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Военные КР отработают с партнерами по ОДКБ борьбу с террористами

159  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На полигоне Мулино в Нижегородской области 16 октября стартовало совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019". В ходе него необходимые задачи решают воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба ОДКБ, Воздушно-десантных войск, формирований сил специального назначения, командование военно-транспортной авиации.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа РФ, в рамках "Взаимодействия-2019" будут отработаны подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, обнаружение, разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, десантирование различными способами, ведение штурмовых действий. Этапы пройдут с боевой стрельбой. Содействие подразделениям КСОР ОДКБ окажет армейская и оперативно-тактическая авиация.

Учение "Взаимодействие-2019", которое завершится 18 октября, проходит под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, в нем задействованы около 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц техники. Это учение является составной частью комплексного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", развернутого на территории трёх стран Восточноевропейского и Центральнозиатского регионов - России, Беларуси и Таджикистана.

В ходе "Взаимодействия-2019", как рассказали в пресс-службе ЗВО, уже отработаны бой в городе и блокирование бандформирований. "Белорусские, армянские и киргизские военнослужащие применили штурмовые группы с целью освобождения захваченного террористами города и его мирных жителей, в который потом вошли подразделения МВД и МЧС. Выдвинувшиеся на помощь боевикам резервы были заблокированы огнём танковых экипажей Западного военного округа при поддержке военнослужащих воздушно-десантных войск, осуществивших вертикальных охват с применением вертолётов Ми-8. Ракетные удары по бронетехнике бандформирований нанесли экипажи вертолётов Ка-52, бомбардировщики су-34 и расчеты передовых групп огнеметных подразделений, оснащенных огнеметами РПО-А "Шмель", - проинформировали в пресс-службе.

"Нас ждет последний этап совместных действий сил ОДКБ на территории Западного военного округа Коллективных сил ОДКБ. Предстоит отработать вопросы совместной операции и управления контингентами оперативных сил по локализации приграничного вооруженного конфликта, разгрому и ликвидации неопознанных вооруженных формирований. Выражаю уверенность, что задачи, поставленные перед коллективными силами, будут достигнуты в полном объеме, а личный состав получит бесценный практический опыт совместных действий. Желаю всем участникам учений достичь высоких результатов и показать профессионализм", - заявил командующий войсками ЗВО – руководитель учения генерал-полковник Александр Журавлев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/382512
Теги:
военная служба, Россия, учения, армия, Кыргызстан, ОДКБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  