Военные КР отработают с партнерами по ОДКБ борьбу с террористами

На полигоне Мулино в Нижегородской области 16 октября стартовало совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2019". В ходе него необходимые задачи решают воинские контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба ОДКБ, Воздушно-десантных войск, формирований сил специального назначения, командование военно-транспортной авиации.

Как рассказали в пресс-службе Западного военного округа РФ, в рамках "Взаимодействия-2019" будут отработаны подготовка и проведение совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта, обнаружение, разгром и ликвидация незаконных вооруженных формирований, десантирование различными способами, ведение штурмовых действий. Этапы пройдут с боевой стрельбой. Содействие подразделениям КСОР ОДКБ окажет армейская и оперативно-тактическая авиация.

Учение "Взаимодействие-2019", которое завершится 18 октября, проходит под руководством командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева, в нем задействованы около 3000 военнослужащих и свыше 300 единиц техники. Это учение является составной частью комплексного оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2019", развернутого на территории трёх стран Восточноевропейского и Центральнозиатского регионов - России, Беларуси и Таджикистана.

В ходе "Взаимодействия-2019", как рассказали в пресс-службе ЗВО, уже отработаны бой в городе и блокирование бандформирований. "Белорусские, армянские и киргизские военнослужащие применили штурмовые группы с целью освобождения захваченного террористами города и его мирных жителей, в который потом вошли подразделения МВД и МЧС. Выдвинувшиеся на помощь боевикам резервы были заблокированы огнём танковых экипажей Западного военного округа при поддержке военнослужащих воздушно-десантных войск, осуществивших вертикальных охват с применением вертолётов Ми-8. Ракетные удары по бронетехнике бандформирований нанесли экипажи вертолётов Ка-52, бомбардировщики су-34 и расчеты передовых групп огнеметных подразделений, оснащенных огнеметами РПО-А "Шмель", - проинформировали в пресс-службе.

"Нас ждет последний этап совместных действий сил ОДКБ на территории Западного военного округа Коллективных сил ОДКБ. Предстоит отработать вопросы совместной операции и управления контингентами оперативных сил по локализации приграничного вооруженного конфликта, разгрому и ликвидации неопознанных вооруженных формирований. Выражаю уверенность, что задачи, поставленные перед коллективными силами, будут достигнуты в полном объеме, а личный состав получит бесценный практический опыт совместных действий. Желаю всем участникам учений достичь высоких результатов и показать профессионализм", - заявил командующий войсками ЗВО – руководитель учения генерал-полковник Александр Журавлев.