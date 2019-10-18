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Сергей Кулагин: Питомники для хищных птиц оставят без работы браконьеров

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- Светлана Лаптева
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Настоящей сенсаций для кыргызстанцев стало сообщение о том, что белый камчатский кречет, подаренный королю Саудовской Аравии во время визита президента России Владимиром Путиным – выращен в питомнике "Мурас" на территории Иссык-кульской области.

Красавец-хищник эффектно вписался в торжественное мероприятие меж королей и президентов и ему даже простили маленький конфуз. Вообще само сообщение о том, что президент России вручил белого камчатского кречета, но его вырастили в Кыргызстане, а егпотом вручили самому королю, да еще в стране, где соколиная охота до сего дня особо почитаемое занятие – у множества кыргызстанцев такой ход дипломатических изысков вызвал культурный диссонанс. И как следствие… множество вопросов и сомнений? Мол, поймали птичку на Камчатке, а приплели какой-то кыргызко-российский питомник.

Сотни журналистов во всех странах кинулись гуглить что же это за фонд такой и какое отношение величественная хищная птица имеет к Кыргызстану? Несколько информагентств сообщили, что сокольничим, передававшим птиц королевской семье, был руководитель кыргызско-российского питомника "Мурас" Шухрат Разаков.

По его словам, он переживал за своего питомца накануне церемонии, и отказывался от предложений гостеприимных хозяев покормить птицу. Та как опасался, что кречет во время ответственной церемонии оконфузиться. И хотя так и произошло, пишется, что никто: ни король Саудовской Аравии, ни президент России и глазом не моргнули.

Удалось также найти множество восхищенных откликов о работе кыргызско-российском питомнике "Мурас". В СМИ масса упоминаний о том, что в России за последние годы браконьеры массово отлавливали соколов-кречетов и вывозили их для продажи за рубеж. Кыргызско-российский питомник на Иссык-Куле – попытка изменить ситуацию. Тюпский район Иссык-Кульской области выбран по климатическим условиям, комфортным для выведения и выращивания птенцов. В питомнике уже родилось 63 птенцов кречета.

Наверное, сразу возникает вопрос – зачем выращивать птиц в питомнике, не слишком ли дорогое удовольствие, и все в угоду сильным мира сего? Мы попросили рассказать о своем видении ситуации известного орнитолога, кандидата наук Сергея Кулагина. По его словам, мы должны гордится, что именно в Кыргызстане появился такой питомник.

- Надо отметить, что еще до того как открыть питомник организаторы проекта проконсультировались у всех специалистов, и что важно – внедрили у нас все самое лучшее, передовое, выполнили все рекомендации. Там работают специалисты из Европы, они учли рекомендации ученых, о том, что для выращивания лучше не изымать птиц из природы, а взять особи из питомников. А питомники есть в Казахстане, Европе. Эти птицы быстрее привыкают, не бьются. А дикие сложнее адаптируются и дают потомство. Потому и результат получился хороший. В интернете масса роликов, там все видно. Надо понимать, что питомник – это борьба с браконьерством, прежде всего. Если хищные птицы выращиваются в неволе, то отпадает необходимость отлавливать их из живой природы. То есть ловцы хищных птиц - браконьеры остаются не у дел. Это происходит не сразу. Обычно часть птиц выращивается для продажи, часть выпускается в живую природу, часть даже удирают от хозяев на охоте. Но это сейчас редкость. Как правило, птицам сразу вшиваются не вынимаемые чипы, что также помогает бороться с контрабандой. И чем больше будет выращиваться птиц в питомнике, тем они будут дешевле, а значит и соблазна и выгоды у браконьеров будет меньше, - отметил VB.KG Кулагин.

Выращивание хищных птиц в питомнике, продолжил он, не нарушает никаких международных конвенций о природопользовании и природоохране, таких как СИТЕС (о запрещении торговли дикими видами животных и птиц) и другие.

- Птицы же не изымаются из природы. И даже наоборот, это позволит восстановить численность птиц в прежних ареалах обитания. А я читал, что теперь по образцу нашего кыргызско-российского питомника будет открыт питомник в России.

Кстати, Камчатский подвид кречета белого окраса. Обычно, на других территориях, на Ямале и тундре - кречеты серые. Самки покрупнее, потому, видимо и выбрали их в подарок. Видно, что птицы здоровы, ухожены. А то что оконфузилась в самый ответственный момент – для птиц транспортировка всегда стресс. И даже если у нее прикрыты глаза, птице все равно тревожно, она слышит звук. Теперь, конечно, интересно отследить дальнейшую судьбу птиц. – рассказал Сергей Викторович.

Справка: Камчатский кречет - самый крупный из соколов. Длина тела самца 56 см, самки 64 см, размах крыльев 124-163 см. На Камчатке встречаются особи белой и серой вариаций с переходами между ними. Мировая популяция кречета оценивается приблизительно в 8-11 тыс. пар, 3,5-5 тыс. из которых приходится на Россию. Занесен в Красные книги Российской Федерации и Севера Дальнего Востока России.

В 2016 году ЮНЕСКО, отметив тесную связь с такими понятиями, как защита окружающей среды, культурное наследие и привлечение общин, а также существенную распространенность в 60 странах мира, включила соколиную охоту в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества


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URL: https://www.vb.kg/382515
Теги:
Владимир Путин, Саудовская Аравия, Кыргызстан, сокол-балобан
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