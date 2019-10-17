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Мелис Турганбаев на связи

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- Виктория Гунгер
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В среду, 23 октября, с 11.00 до 13.00 председатель Государственной службы исполнения наказаний, генерал-майор Мелис Турганбаев будет гостем редакции "Вечерний Бишкек" и ответит на вопросы читателей "ВБ" по телефону 386537. Он расскажет о реформе пенитенциарной системы, осветит проблемы содержания заключенных в местах лишения свободы, предстоящих амнистиях.

А также: какие изменения в новых УИК и ПВР касаются пожизненно осужденных? Почему большая часть пожизненно осужденных до сих пор находится в СИЗО-1 и в колониях? Если осужденный отбыл в колонии 1/3 часть срока, можно ли его перевести в колонию-поселение? Куда надо обращаться и какие законные меры предусмотрены? Как решается вопрос борьбы с распространением идей радикальных религий в местах лишения свободы? Какие виды заработка для заключенных предусмотрены в КР? Как оплачивается этот труд, сколько они получают? Как борются ГСИН с телефонным мошенничеством осужденных?

Предварительно вопросы можно задать по телефонам: 486191, 486565, а также присылать на электронную почту: vb.cor@mail.ru.


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URL: https://www.vb.kg/382516
Теги:
ГСИН, Мелис Турганбаев, уголовная ответственность, Кыргызстан
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