Стартует чемпионат Кыргызстана по баскетболу

В субботу, 19 октября, в столичном Дворце спорта имени Кожомкула стартует очередной чемпионат Кыргызстана по баскетболу.

Как сообщил генеральный секретарь Федерации по этому виду спорта Евгений Пехов, соревнования начнутся сразу в трех лигах: высшей и первой среди мужчин и высшей женской.

В Высшей мужской лиге немало команд - дебютантов. Так, впервые в борьбу за звание чемпиона Кыргызстана вступят такие коллективы, как "Гиннес - юниор", "Легион" (оба-Бишкек), а также дружина города Ош. Кроме них, в турнире примут участие лидеры отечественного баскетбола: "Гиннес-29", "Политехник", "Мой телефон", "Шум", "Легион" (все - Бишкек), а также клуб "Гризли", представляющий Иссык - Кульскую область.

В первой мужской лиге будут участвовать 13 команд, а в женском дивизионе - семь.

В высшей лиге команды сыграют в два круга, а потом четверка сильнейших команд проведет между собой серию матчей плей-офф, в котором и определится чемпион страны. Команды первой мужскуой мужской лиги и женские клубы сыграю в один круг, а потом у них также начнется плэй-офф.