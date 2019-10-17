Для российских соотечественников по всему миру проведут правовой диктант

Третий правовой (юридический) диктант Ассоциации юристов России (АЮР) в этом году выйдет на международный уровень. Об этом редакции VB.KG сообщил член Правительственной комиссии РФ по делам соотечественников за рубежом, исполнительный директор АЮР Станислав Александров.

По мнению юриста, участие в данной инициативе будет полезно не только тем, кто профессионально занят в юриспруденции и смежных специальностях, но и рядовым гражданам, которые смогут оценить уровень своей правовой грамотности и повысить его.

"В этом году мы впервые планируем провести юридический диктант для соотечественников за рубежом, которые смогут написать его как онлайн, так и очно", - сказал он.

Участников добровольного тестирования ждут предметные вопросы, связанные с повседневными ситуациями, - как правильно заключить и расторгнуть трудовой договор или брачный контракт, оформить автостраховку.

Прошлые диктанты показали, что многие его участники хорошо владеют этими базовыми аспектами российского права. Вместе с тем опыт предыдущих юридических диктантов говорит о том, что россияне не слишком искушены в вопросах правоприменительной практики, знание которой было бы особенно актуально при обращении в суды по самым разным поводам.

Третий по счету правовой диктант начнется 3 декабря - в этот день российские юристы отмечают свой профессиональный праздник, а завершится в День Конституции 12 декабря. Организаторы рассчитывают привлечь к участию в акции не менее 200 тыс. человек по всему миру.

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