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В Жогорку Кенеше КР утвердили ратификацию Парижского соглашения

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- Светлана Лаптева
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Сегодня, 17 октября, Жогорку Кенеш КР на заседании рассмотрел проект Закона КР "О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж" и принял его в 3-ем чтении.

Редакция VB.KG ранее просила специалистов рассказать, почему ратификация соглашения так важна для Кыргызстана. В частности, на этот вопрос ответили начальник управления экологической стратегии и политики Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, которое ответственно за разработку и реализацию политики по изменению климата в стране - Айзада Бариева и эксперт по экологии Владимир Гребнев.

Отметим, 12 декабря 2015 года в городе Париж было принято Парижское соглашение – новая договоренность по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Соглашение заменит Киотский протокол и усилит деятельность, которую страны ведут по Конвенции в целом. Кыргызская Республика не является страной – донором и не имеет обязательств оказывать помощь другим странам. После подписания будут выделены более 9 млн. долларов США, из них 8 млн. предусмотрены на проведение ирригации и внедрение альтернативных источников энергии в Баткенской и Нарынской областях. На оставшиеся средства планируется закупить автоматизированную систему для мониторинга качества воздуха.

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URL: https://www.vb.kg/382523
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