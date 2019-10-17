В Жогорку Кенеше КР утвердили ратификацию Парижского соглашения

Сегодня, 17 октября, Жогорку Кенеш КР на заседании рассмотрел проект Закона КР "О ратификации Парижского соглашения по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, подписанного 12 декабря 2015 года в городе Париж" и принял его в 3-ем чтении.

Редакция VB.KG ранее просила специалистов рассказать, почему ратификация соглашения так важна для Кыргызстана. В частности, на этот вопрос ответили начальник управления экологической стратегии и политики Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, которое ответственно за разработку и реализацию политики по изменению климата в стране - Айзада Бариева и эксперт по экологии Владимир Гребнев.

Отметим, 12 декабря 2015 года в городе Париж было принято Парижское соглашение – новая договоренность по Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата. Соглашение заменит Киотский протокол и усилит деятельность, которую страны ведут по Конвенции в целом. Кыргызская Республика не является страной – донором и не имеет обязательств оказывать помощь другим странам. После подписания будут выделены более 9 млн. долларов США, из них 8 млн. предусмотрены на проведение ирригации и внедрение альтернативных источников энергии в Баткенской и Нарынской областях. На оставшиеся средства планируется закупить автоматизированную систему для мониторинга качества воздуха.

.