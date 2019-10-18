В Бишкеке оформление "красных книг" приостановлено

Жители частного сектора не могут оформить "красную книгу" на свои участки. Чиновники из Управления земельными ресурсами не отвечают на запросы горожан, даже тех, у кого приняли документы для рассмотрения.

- Мы живем на улице Керамической с 1959 года, по личным обстоятельствам не могли сразу оформить землю в собственность: сначала муж слег с болезнью, потом не было денег на процедуру оформления. У нас есть на руках домовая книга и техпаспорт на дом, но мы бы хотели оформить "красную книгу", чтобы можно было застраховать жилье, - жалуется позвонившая в редакцию "ВБ" пенсионерка Тамара Сальникова. - Еще в ноябре 2017 года я сдала необходимый пакет документов со всеми квитанциями и разрешительными документами в Управление земельными ресурсами, но до сих пор оттуда нет ответа. До каких пор будет продолжаться этот беспредел?

В Управлении земельными ресурсами ссылаются на то, что оформление "красных книг" на частные дома временно приостановлено. В связи с тем, что вносятся изменения в положение Бишкекского городского кенеша № 339 "О порядке предоставления прав собственности на земельный участок под индивидуальное жилищное строительство". Причем чиновники отмечают, что то самое положение № 339 уже полтора года находится на доработке в мэрии.

Корреспондент "ВБ" обратилась в Бишкекский городской кенеш, чтобы узнать судьбу документа. Выяснилось, что сейчас постановление № 339 находится на обсуждении профильных комиссий БГК и с 16 июня 2019 года размещено на сайте городского кенеша для ознакомления.

- Мы советует горожанам запастись терпением и дождаться, когда поправки будут внесены, - сообщили в пресс–службе БГК. - Как только комиссия по муниципальной собственности, земельным вопросам, градостроительству и архитектуре Бишкекского городского кенеша вынесет этот проект на рассмотрение очередной сессии, то депутаты вынесут единое решение. Судя по тому, что документ уже находится на рассмотрении комиссий, ждать осталось недолго.