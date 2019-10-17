Синьцзян: экспортно–импортные операции неуклонно расширяются

За последние восемь месяцев объемы импорта и экспорта Синьцзяна по сравнению с прошлым годом увеличились на 12,1%, и, как сообщала Синьцзянская ежедневная газета, это составило 87,97 млрд юаней.

Этот показатель на 8,5 процентных пункта выше национального ускорения и доказывает устойчивое развитие страны.

По данным таможенной статистики Урумчи, за указанные месяцы Синьцзян непрерывно расширял торговлю с соседними странами. Товарооборот с Казахстаном достиг 40,64 млрд юаней, с Кыргызстаном составил 12,15 млрд юаней, с Узбекистаном - 4,63 млрд юаней. Казахстан продолжает сохранять статус самого серьезного торгового партнера Синьцзяна, на долю которого приходится 46,2% от общего объема импорта и экспорта Синьцзяна.

Незначительная торговля на границе Синьцзяна также неуклонно растет. Импорт и экспорт в приграничной зоне в секторе мелкой торговли в сентябре составил 512 млрд юаней, общая торговля (импорт и экспорт) - 315,9 млрд юаней. В то же время импорт энергии, ресурсов и сельскохозяйственной продукции во внешней торговле Синьцзяна быстро растет, эффективно обеспечивая внутренний спрос.

Частные компании продолжают поддерживать статус главной силы внешней торговли Синьцзяна, растет и участие государственных предприятий. Импорт и экспорт частных компаний составил 72,9% от общего объема внешней торговли Синьцзяна, увеличившись на 6,3%, а государственных предприятий соответственно - 26,2% и 32,6%.

Из порта Алашанькоу в Синьцзян поступили первые поставки посредством TIR, что может обеспечить доставку грузов в континентальную часть.

Буквально несколько дней назад один автофургон с логотипом "МДП" через порт Алашанькоу в Синьцзяне прибыл в страну, а затем - в международный континентальный порт Урумчи. 1 апреля этого года Алашанькоу стал национальным пилотным транзитным портом МДП.

Основной груз, перевозимый МДП, - моторные масла. Вес достигает 15,6 тонны. 9 сентября отправка состоялась из Франции, по территориям Германии, Польши, Беларуси, России, Казахстана и многих других стран, въезд - через порт Алашанькоу. 21 сентября груз прибыл в Урумчи - Международный центр мультимодальных перевозок по таможенному оформлению и доставке клиентов. Протяженность пути - 8100 км. Доставка "от двери до двери" заняла 13 дней.

МДП–конвенция "О международных автомобильных перевозках", направленная на повышение эффективности перевозок и экономию транспортных расходов, на сегодня является единственной универсальной международной системой таможенного транзита. В настоящее время в мире насчитывается более 70 государств–участников, большая часть из которых расположена вдоль Экономического пояса Шелкового пути. Синьцзян присоединился к соглашению в 2016 г. В этом году таможенная служба приняла решение внедрить конвенцию "О международных автомобильных перевозках" по всей стране с 25 июня на основе предыдущего пилотного проекта.

В результате реализации конвенции ни один процесс, начиная от бронирования товаров на складе, транспортировки на склад назначения, погрузки, уплотнения, распаковки и до разгрузки, по пути следования груза таможня не проверяет, что значительно экономит время таможенного оформления и транспортные расходы, сообщил Чжан Тао, заместитель начальника одного из подразделений таможенного досмотра порта Алашанькоу.