Суд по делу Текебаева отложили на 28 октября

Сегодня, 17 октября, в Первомайском райсуде Бишкека в ходе судебного процесса по делу Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова были допрошены 9 свидетелей стороны защиты. В том числе Бектемиров А. (из-за которого в суде произошла перепалка), Касмамбетова С., Гаврилова М., Асанов Б., Борбашев С., Жапаров Ш., Камчыбекова Ж., Болот Шер, Жапаров А. Таким образом, председательствующая судья Айнура Сатарова все-таки удовлетворила ходатайство защиты о допросе ранее не заявленных свидетелей.

Бывший сотрудник МВД Бектемиров заявил, что Чотонов 13 мая 2010 года летел вместе с ним на вертолете в Ош.

Большинство из остальных свидетелей подтвердили слова Текебаева о том, что кабинет под номером 306 (в здании, где сейчас располагается правительство), в котором якобы проходила его встреча с гражданами России Леонидом Маевским и Алексеем Модиным, в тот день принадлежал Алмазбеку Атамбаеву, а не главному "ата мекеновецу".

В связи с окончанием отведенного времени для данного дела, слушание отложено на 28 октября к 16:00 часам