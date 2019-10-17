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Суд по делу Текебаева отложили на 28 октября

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 октября, в Первомайском райсуде Бишкека в ходе судебного процесса по делу Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова были допрошены 9 свидетелей стороны защиты. В том числе Бектемиров А. (из-за которого в суде произошла перепалка), Касмамбетова С., Гаврилова М., Асанов Б., Борбашев С., Жапаров Ш., Камчыбекова Ж., Болот Шер, Жапаров А. Таким образом, председательствующая судья Айнура Сатарова все-таки удовлетворила ходатайство защиты о допросе ранее не заявленных свидетелей.

Бывший сотрудник МВД Бектемиров заявил, что Чотонов 13 мая 2010 года летел вместе с ним на вертолете в Ош.

Большинство из остальных свидетелей подтвердили слова Текебаева о том, что кабинет под номером 306 (в здании, где сейчас располагается правительство), в котором якобы проходила его встреча с гражданами России Леонидом Маевским и Алексеем Модиным, в тот день принадлежал Алмазбеку Атамбаеву, а не главному "ата мекеновецу".

В связи с окончанием отведенного времени для данного дела, слушание отложено на 28 октября к 16:00 часам


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URL: https://www.vb.kg/382535
Теги:
Омурбек Текебаев, Первомайский район, суд, Бишкек, Кыргызстан, Леонид Маевский
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